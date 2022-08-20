芬蘭美女總理馬林（Sanna Marin）跑趴風波鬧得沸沸揚揚，日前一段對著鏡頭「脫序」演出的影片外流，形象大崩壞。今天外媒又曝光另一支燒燙燙影片，只見她摟著「神祕男子」忘情跳舞，輿論如海嘯般襲來，男主角也急忙在IG滅火。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)19日報導，馬林本人堅稱「自己跟其他36歲的人一樣，有家庭、工作以及朋友，需要一個輕鬆的夜晚，披頭散髮應該被允許」。不過就在她獲得許多年輕族群支持，力挺總理完美實踐現代人理想中的工作、生活平衡狀態，今天推特又瘋傳當天另一段畫面。

可以看到馬林手搭在「不是老公」的男人身上，兩人時不時深情對望，肢體動作相當親密，後來證實神秘男子身分是搖滾歌手奧拉維·維約瑟維塔（Olavi Uusivirta）；有目擊者表示，在此之前，還看到穿著白褲的馬林在餐廳與其他3名男子跳舞，之後又坐在2名男子大腿上喝酒。

一些評論推測維約瑟維塔正在親吻馬林的脖子，不過她隨即否認，表示「要麼是在跟我說話，要麼就是親我的臉頰。如果有人對你這麼做，沒不好吧，我甚至不覺得該向丈夫解釋。」

維約瑟維塔本人今天也在Instagram發文寫下，「外界一直猜測我和總理的關係，我誠心誠意地表明『我們只是朋友，沒有任何不當行為』，不會再公開評論這些事了…週末愉快!」

事實上，維約瑟維塔於2015年與女演員雪蘭(Saara Kotkaniemi)結婚，育有1個女兒，卻在去年(2021)無預警宣布結束長達6年婚姻。