今年32歲的長瀨昆妮是日本華僑，多年從事日文教學與直播，2020年從日本返台，與直播主連千毅簽約成為旗下助理，在直播中總是站在連千毅身後，火辣F級身材和精緻臉蛋令她成為直播最吸睛的存在，因曾教日文被粉絲封「日文女神」；她日前出席活動，上衣被誤會沒穿，讓網友嚇壞。

長瀨昆妮昨（27）日在Instagram曬出在圓山大飯店的照片，她正好站在燈下，加上一身白裙，看起來像是沒穿一樣，大片肉色讓人忍不住想放大，長瀨昆妮露出豐滿上圍，不過似乎衣領太低，讓胸前Nubra 都露出來，火辣曲線讓不少男粉絲大飽眼福。

長瀨昆妮日前出席活動，乍看以為上半身沒穿。（圖／長瀨昆妮Instagram）

而她打卡的圓山12樓大會廳昨天正好舉行活動，長瀨昆妮曬出當天菜單，表示自己有收到邀請參加姜太公暨北斗星君祝壽大典，當天許多政商名流出席，陳時中和蔣萬安都有出席這場祝壽大典，可見現場熱鬧非凡。

長瀨昆妮日前在直播中走光，她剛開始以美背示人，轉到正面是一件黑色深V蕾絲小洋裝，F級美胸十分集中，飽滿上圍讓許多觀眾鼻血直流，連千毅為了展示跑車讓長瀨昆妮先上車，她在連千毅身後露出修長美腿，豪車配美女畫面養眼。不過似乎是裙子太短，長瀨昆妮一坐下裙子只勉強蓋住腿根，就算夾緊雙腿，仍然有走光的風險，只見她一個轉身「白色」內在美小褲就曝光在螢幕前，被眼尖網友發現走光瞬間，立刻提醒「走光了」、「看到了」、「腿夾緊啦」，老闆連千毅也趕緊提醒，還要網友「不要那麼色」。