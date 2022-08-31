為了解大陸封控對台商影響，以及台商希望協助事項，工業總會日前針對在華東地區有投資的會員企業進行調查，了解台商受封控影響及未來投資動向。

調查得知，台灣企業受封控衝擊相當嚴峻。除了訂單利潤影響，更重要的是供應鏈難度增加；且有超過六成的台商表示將「增加大陸以外地區投資」，且有近一成台商表示，封控考慮將產線自大陸遷出。

總的來說，台商認為，大陸封控造成企業多方面的困擾；雖然大陸政府已提出各項補救政策，但台商多希望這些政策能加快落實。由於近來大陸新冠疫情持續升溫，深圳等地也傳出實施全域或部分管控。

工總調查期間為6月1日至30日。

一，近八成台商營運受到影響，如面臨訂單、利潤雙下滑：調查結果顯示，將近八成大陸台商(79.1％)表示封控造成訂單減少，約一成的大陸台商表示訂單不變(8.1％)，約一成表示增加(12.8％)；有近八成(79.1％)大陸台商表示利潤減少，近兩成(16.2％)表示不變，僅有4.7％的業者表示利潤增加。

二，台商普遍認為疫情造成供應鏈管理難度增加：受上下游配套廠停工、物流受阻等衝擊，近八成(76.7％)台商認為供應鏈管理難度「增加」；至於業者受「運費高漲」的影響程度，認為「影響很大」、「部份影響」者分別占43％及40.7％，只有一成(10.5％)的台商認為「影響很小」、5.8％表示「不受影響」。

三，半數台商反映封控措施對營運「影響很大」：超過五成(55.8％)的受訪者認為封控措施對營運「影響很大」、「部份影響」則占三成(34.8％)，認為「影響很小」或「不受影響」僅各占4.7％。具體影響方面，以「人員交通、貨品物流受阻」占比超過九成(93％)最高，亦有超過五成的廠商反映面臨「營運成本提高」、「無法按時履行交易」及「停工停產」。

四，台商多半看淡今年的營運表現：相較於去年，近五成(46.5％)業者預期今年全年訂單將減少；近六成(59.3％)的受訪者預期全年利潤將減少，顯示多數台商對今年的營運表現不甚樂觀。

五， 台商對大陸投資趨於保守：基於對市況的擔憂，台商對大陸的投資亦趨於謹慎，僅有不到兩成(18.6％)的業者表示將「增加」投資規模，超過八成的廠商的投資規模保持「不變」(52.3％)或「減少」(29.1％)。

六， 六成台商將「增加大陸以外地區投資」：儘管只有不到一成(9.3％)的廠商考慮將產線自大陸遷出，惟為分散風險，有超過六成(66.3％)的業者規劃將「增加大陸以外地區投資」，其投資動向則以台灣及越南為主。