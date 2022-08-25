今年32歲的長瀨昆妮是日本華僑，多年從事日文教學與直播，2020年從日本返台，與直播主連千毅簽約成為旗下助理，在直播中總是站在連千毅身後，火辣造型令她成為直播最吸睛的存在，因曾教日文被粉絲封「日文女神」；在最近直播中，長瀨昆妮由於穿的裙子太短，坐上豪車時意外走光，被網友提醒「腿夾緊」。

連千毅22日以「重大聲明，請全部進來」為標題，當時正好是在他和老婆娜美隔空互槓的隔天，許多網友都進入觀看直播，觀看人數一度衝到1萬多人，他在影片開頭直言今天收益會全部捐出去做公益，「等一下再來講一下我的家務事」，而長瀨昆妮剛開始以美背示人，轉到正面是一件黑色深V蕾絲小洋裝，F級美胸十分集中，飽滿上圍讓許多觀眾鼻血直流，連千毅為了展示跑車讓長瀨昆妮先上車，她在連千毅身後露出修長美腿，豪車配美女畫面養眼。

長瀨昆妮在直播中因裙子穿太短走光。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

長瀨昆妮在直播中介紹自己「哈囉大家好，我是長瀨昆妮日文女神，全台最性感的日文老師，大家如果想要學日文或是業配代言都可以私訊我」，她朝鏡頭比出愛心，電暈不少粉絲，不過似乎是裙子太短，長瀨昆妮一坐下裙子只勉強蓋住腿根，就算夾緊雙腿，仍然有走光的風險，只見她一個轉身「白色」內在美小褲就曝光在螢幕前，被眼尖網友發現走光瞬間，立刻提醒「走光了」、「看到了」、「腿夾緊啦」，老闆連千毅也趕緊提醒，還要網友「不要那麼色」。