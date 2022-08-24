性感網紅長瀨昆妮有著天使臉蛋和魔鬼身材，因為日本華僑身分，私下她也會教授日語，因此被譽為「全台最辣日文女神」，粉專多達93萬人追蹤，也經常介紹大和飲食文化，只是由於她的身材太性感，不久前曾把壽司擺在胸前大玩「女體盛」，大玩創意令賞圖者眼睛移不開，昨日再PO新照同樣令人驚艷。

長瀨昆妮23日PO出炸蝦照，並寫下品嘗心得：「戒大蝦很難，戒掉你更難」；穿著一件印花細肩帶洋裝的她，側身倒出她的E級碗公長輩似乎向粉絲問候，刺激男人們的視覺感受；她一手夾起比臉大的炸蝦放在空中，同時不忘將嘴巴嘟起、表情非常投入，長髮美女配上美食的組合，畫面實在完美絕配，再多看幾次都很可以。

長瀨昆妮穿低胸裝配美食，畫面十分養眼。(圖/長瀨昆妮 FB)

長瀨昆妮吃蝦畫面，引起網友討論。(圖/長瀨昆妮 FB)

長瀨昆妮本就靠一向的身材優勢走紅，如今她培養出吃美食的興趣，常貼美食照讓網友眼睛不知道該往哪擺，對她喊道「對妳的愛也藉不掉」、「請問我眼睛是應該要看下？還是」、「好美喔對妳的愛」、「慢慢享受好想跟那蝦換」、「蝦的另一頭我來吃」、「戒大蝦很難，但戒不了妳更加難。愛妳喔」

長瀨昆妮合體連千毅，是直播中火辣的存在。(圖/蘭庭精品 FB)

長瀨昆妮不僅常秀身材，她也是連千毅的簽約愛徒，經常現身直播掀起不少的話題，不過她曾在直播中被連千毅公開痛罵，讓她當場結束錄製，因此多日傳出昔日師徒情誼破裂的傳聞，不過後來長瀨昆妮稱「合約要完成」，之後才又重回連千毅的直播間，讓兩人不和的謠言不攻自破，之後的她社群照PO，持續帶給粉絲驚喜。