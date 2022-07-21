知名直播主連千毅日前因常PO「娜美妻」石帕玉的舊照，被質疑婚姻是否觸礁，他當時拍片感謝太太的付出，間接駁斥婚變。近日，連千毅再PO一段老婆的8秒影片，稱讚她生完兩個小孩還是22腰，卻被網友懷疑片中的女子不是本人，對此，連千毅護妻：「要賭10萬嗎？」

連千毅除了在臉書開直播做生意，也常PO老婆的美照並感謝、讚揚她的付出，寵妻魔人成為佳談；今（21日）連千毅再度炫妻，上傳一段老婆的8秒片，嘴甜地誇讚：「跟娜美在一起快9年了，幫我生了兩個小孩，她還是22腰，真的不簡單」，接著表示太太都不挑食，要吃漢堡才會胖，反觀自己，忍不住自嘲：「我們都變中年男子了。」

畫面中，娜美妻沒有露臉，身穿黑色短版小可愛和白色短褲，站在鏡子前秀出水蛇腰，無論轉到正面或側身都找不到一絲贅肉，一雙纖細美腿也是亮點，完全看不出是生過兩個孩子的媽。

影片曝光後，吸引許多網友留言：「你有在意單身狗的感受嗎」、「二個不夠啦，再試二個看看，應該可以，加油」、「老婆美代表你有能力」、「誇張瘦」，但也有人質疑這不是娜美，連千毅見狀，在2分鐘之內留言反問對方：「要賭10萬嗎？」以行動力挺愛妻。