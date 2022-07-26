香港四大天王郭富城5年前迎娶小22歲妻子方媛，兩人婚後育有2名女兒，網紅出身的方媛臉蛋精緻、身材纖瘦，升格人母後依舊外貌保養得宜，不過近日她在影音平台曬出照片卻出現驚人轉變，本是時尚名媛的方媛，頭髮綁了條粉色大髮圈，還隨意套了件白T就去照顧2位小朋友，頂著素顏毫無形象可言。

方媛日前在抖音平台曬出當媽前後的對比圖，生小孩之前，她臉蛋畫著精緻妝容，穿著細肩帶背心，頭上掛著墨鏡，坐在豪華遊艇悠閒拍照；然而生下兩個可愛女兒後，她卻忙到沒時間替自己化妝，不僅穿白T、又是素顏上陣，將兩個可愛小女兒抱在她的懷抱裡，全心照顧她們吃下碗中一顆顆的米粒飯菜。

方媛自嘲以前很瀟灑，可惜被抓去帶兩個小朋友。(圖/方媛 抖音)

沒帶孩子時的方媛，就會恢復往常時尚形象。(圖/方媛 IG)

對此，方媛感嘆當媽前後太不一樣了：「姐以前也很瀟灑，後來被抓去當媽了，平時的我vs帶娃的我，大家是不是也一樣？」她也透露原先是自己在吃飯，想不到「她們兩個搶著要吃！結果我的飯被她們吃完了」看她忙壞了的樣子，有小孩的網友也紛紛讚同，「當媽後一個人帶娃，高跟鞋化妝品都成了擺設。」

部分網友則是欣賞方媛PO出前後對比照，紛紛留言稱讚：「郭天王還是很有眼光的」、「姊姊還是這麼漂亮」、「這也太美了吧」，也有人點出大女兒像媽媽，二女兒則是像爸爸，並稱讚：「俊男美女的結合，倆寶貝顏值太高了」還有人敲碗方媛可考慮跟郭富城拚下第三胎，或許生個男孩湊個「好」字就再好不過了。