34歲大陸網紅方媛2017年和香港天王郭富城結婚，婚後育有2個寶貝女兒，不過當媽的她依舊保持纖細身材，但之前卻被網友發現她似乎變厚不少，她也認了因常舉啞鈴健身「整個是大了一圈」，不過近日她又分享一天帶娃日常，完美身材引起熱議。

方媛在社群曬出一天日常，只見她先是去跳舞健身，穿著運動背心搭運動褲的她，露出纖細蠻腰，還隱約可見馬甲線，手臂看起來也很纖瘦，身材依舊維持相當好，健身結束後她帶女兒到動植物公園，之後晚餐去泰國餐廳。

方媛身材依舊纖細。(圖／取自微博)

大女兒身高已到方媛的腰。(圖／取自方媛微博)

而她曬出牽著兩個女兒的背影照，換成白T、牛仔長褲的她，完美S曲線身材一覽無遺，而兩個女兒也暴風成長，大女兒身高已到她的腰，更有網友表示「遇見你了，女兒好像郭天王啊」，她的一天日常Plog也吸引網友熱議。

「身材太好了吧」、「兩個小公主長得好快」、「媛媛好美呀！大小C寶都這麼高了！媛媛好幸福呀」、「簡單充實又美好的小幸福」，還有網友問郭天王最近在幹嘛，好久不見他了，希望之後可以看到夫妻倆一起拍片。