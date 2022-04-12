郭彥均被大家起鬨綁蔥治療感冒。（八大提供）

阿布在八大綜合台《WTO姐妹會》討論「各國偏方」時，透露過去在東非拍攝外景時，因為腸胃不適，在當地藥草市場喝下用「大象大便」熬煮出的水，令主持人郭彥均面露恐懼的說：「所以人走到一個絕境的時候，就會說服自己。」

阿布主持外景節目多年，造訪過世界各地，他透露在東非國家坦尚尼亞時，因為出外景到處吃喝造成腸胃不適，剛好在造訪當地傳統的藥草市場時就好奇詢問當地有沒有偏方可以緩解不適，「藥草店老闆竟從一個大麻袋裡面，拿出一坨曬乾的大象大便！」接著老闆弄了一鍋水，煮開那坨排泄物，視覺上可看到排泄物溶解開來變成湯底，還可聞到濃濃的屎味…阿布餘悸猶存地說：「當下我還再三跟編導確認真的要喝嗎？就覺得他們在整我，不過，捏著鼻子喝的話，其實是像普洱茶。」

另外，阿布也分享家中長輩的育兒偏方，表示女兒小時候，常因為餵奶嗆到，「正常是要拍嗝，但阿嬤卻在女兒頭頂上哈氣，而且很有用。」沒想到郭彥均也有同樣經驗，立刻搭腔：「這招真的有效！」此舉令現場醫師邊笑邊搖頭解釋：「打嗝跟我們身體腦部的控制反射有關係，因此有人傳說頭頂哈氣變溫暖後可以緩解，可是問題是頭殼那麼厚！哈了真的不會變溫暖。」

東、西方新住民也在節目中分享「各國傳說中厲害的偏方」，來自緬甸的思思提及「家鄉會用可樂配老薑據說能緩解咳嗽」、烏克蘭的佳娜則聽過「小時候奶奶說生吃高麗菜可以長胸部」，五花八門的偏方令眾人大開眼界。

日本人一樹也分享當地人治感冒的偏方，表示只要把蔥繞脖子當圍巾睡覺，隔天就會好，莎莎聽後忍不住開玩笑說：「一樹，你長得這樣帥帥的，我真不方便打你…」，沒想到郭彥均正好出現咳嗽症狀，就馬上被大家起鬨用蔥圍脖試效果，郭彥均面露無奈的笑說：「我是要代言農會嗎？」