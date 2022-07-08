香港天王郭富城35歲愛妻方媛，已替對方生下2位寶貝女兒，無論身材或是外貌都保養得宜，擁有令人驚豔的顏值，近來方媛被拿來和「台灣第一名媛」孫芸芸做成對照圖，港台2大美女同框螢光幕前，又都以時尚穿搭聞名，全身有一股高雅貴氣感，乍看之下外貌有些神似，被猛誇道：「倆美女好像姊妹啊」。

近來有網友在社群PO文想和大家討論美人，題為「神似？天王嫂方媛，台灣第一名媛孫芸芸」，並不忘讚嘆美女之間總有共通點，「臉型？眉型？鼻子？不笑的时候感覺滿像的，笑起來的時候又不像了」並做出結論「果然美女都是相似的」隨後貼出一系列「天王愛妻VS台灣第一名媛」對比圖來提出討論。

方媛(左)和孫芸芸被誇有些像姊妹。(圖/小紅書，方媛孫芸芸IG)

方媛(左)和孫芸芸(右)都是美人，各自擁護者提出不同意見。(圖/小紅書，方媛孫芸芸IG)

在這些照片中，兩人穿著都十分時尚大氣，擺拍動作也極為相似。網友們也紛紛各自擁護心中美女。擁護方媛這派的表示：「五官精緻度來講，方媛更好。孫芸芸是氣質韻味更勝」、「方媛好有那種貴婦氣質太美了」、「方媛美多了，畢竟是純靠臉實現階級跨越」、「天王嫂還是略勝一籌，尤其鼻子」。

不過，大多數人仍認為44歲孫芸芸更美，生在豪門的她自帶優勢，直言「孫芸芸是真名媛，打小含金湯匙出生的」、「孫芸芸老早就很有名了，哪是她能比的」、「方媛還是有點小家子氣的，雖然方媛也很美」、「孫芸芸的氣質是與生俱來的」、「孫的眼神完全不同，那種不屑的疏離感完勝」引起熱烈討論。