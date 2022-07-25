日本AV女優三上悠亞因臉蛋姣好、上圍F級，加上演技精湛，成為一線D槽女神。對事業很有野心的她，今年6月自立門戶當老闆，經營本業、副業和自媒體，不忘在社群上傳火辣影像寵粉，近日PO一張道晚安的泡湯照，浴巾滑到一半的養眼畫面，讓粉絲看得血脈噴張。

三上悠亞有YouTube、Instagram、TikTok和Twitter帳號，她會依照平台屬性經營不同的內容，Twitter多是宣傳成人作品居多，21日深夜她在Twitter上傳晚安照，文中配上溫泉的符號，應是剛泡完湯，畫面中，三上悠亞將頭髮綁起來，保留空氣瀏海，化著甜美妝容，無辜雙眼閃閃發亮；再往下看，身上竟然只有一件白色浴巾，且只用腋下夾住，看起來快要包不住身體，F級傲人半球和事業線已接近走光。

今年29歲的三上悠亞，為了挑戰多方面的工作決定離開舊東家，6月自立門戶開公司，被外界猜測是否將引退；對此她強調會繼續拍AV，現階段的工作計畫為一個月一部，但會婉拒激烈型主題；至於即將來臨的8月，她會登上大阪巨蛋的「關西Collection」時裝秀伸展台上擔任模特兒走秀，準備朝向時裝界發展。