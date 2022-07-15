長瀨昆妮在連千毅身旁擔任直播女秘書爆紅，身為日本華僑的她曾以日文家教身分教學生，因此被封為「全台最辣日文女神」，粉專多達93萬粉絲追蹤，日前曬出大啖美食的照片，只見她身穿大開2洞的黑色連身裙，傲人的火辣身材一覽無遺，讓所有人捨不得將視線輕易移開。

長瀨昆妮日前在有著「台南最美夜景」的餐廳用餐，只見她曬出吃火鍋的照片，接著不斷大讚：「涮和牛，吃龍蝦，煮螃蟹粥，全程都有專人為你服務，食材高檔又新鮮，真的好好吃喔」，但也忍不住煩惱吃太多海鮮怎麼辦？接著不忘分享當晚吃的美食照片，讓所有人看了食指大動。

長瀨昆妮貼出的美食照雖讓人口水直流，不過多數人都將目光聚焦在她的火辣身材上，只見她穿著胸前開大洞的黑色連身裙，豐滿上圍僅靠著肩上繫繩支撐，不過似乎難以hold住隨時都有可能彈出，接著更不忘擺出撩人Pose，不僅火辣S曲線一覽無遺，一雙不科學的修長美腿更是引人遐想，讓所有人看得血脈賁張。

對此，網友紛紛留言：「這一餐可能要藍色小精靈5張哦」、「多吃多補充，比較擔心妮會睡不著呢」、「真的是擁有會讓所有女人忌妒加羨慕的好身材呢」、「好想在你旁邊一起吃」、「衣服可以穿好嗎」、「女生吃海鮮沒關係…不會變身的」、「老師每天都穿得好辣」。