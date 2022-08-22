1名機師和空姐結婚多年育有2子，106年時2人就曾因為老公偷吃一事鬧上法院，當時法官判小三賠償50萬元，事後空姐要求老公簽訂防偷吃條款，若再偷吃要賠償500萬元精神撫慰金，未料老公沒在怕，依舊帶小三到處遊山玩水，空姐氣得向老公求償500萬元，法官判其賠償400萬元精神撫慰金。

桃園1名空姐和機師於96年10月結婚，育有2子，空姐106年時抓到老公和女同事開房，當時法官判小三須賠償50萬元精神撫慰金，空姐要求老公簽訂切結書，內容提及：「本人日後若再與妻子以外之女子有任何超出友誼範圍之互動（包括但不限於性行為、牽手、摟抱、單獨相處等親密行為，以及曖昧言詞、簡訊、電話、LINE、電子郵件等聯繫），本人同意每違反一次即支付500萬元之精神慰撫金」。

沒想到機師沒在怕，仍和小三藕斷絲連，某次更將要傳給小三的訊息傳給空姐，空姐怒找徵信社跟拍老公，發現老公竟帶小三前往光新埔、關西等地觀光、在外面公然與小三牽手、勾肩搭背、到養生會館按摩、讓小三數次留在家中過夜等，空姐氣得怒告2人侵害配偶權，要求小三賠償100萬元，老公賠償500萬元。

小三辯稱，2人僅是正常朋友，且她並沒有在機師家過夜，只是去借車，並無任何侵害配偶權的行為，且空姐早就和機師分居，縱使她真的侵權但應該影響不大。機師則認為空姐找徵信社拍的影片，難認出那個人就是小三，拒絕賠償。

法官認為，小三和機師勾肩搭背牽手等行為已侵害空姐的配偶權，故要求小三賠償100萬元；機師部分，法官認定當年切結書有效，考量110年3月開始機師因身體因素留職停薪、有父母須扶養以及每月給付10萬讓空姐以扶養未成年子女等，要求機師賠償400萬元。