新冠肺炎疫情爆發2年餘，世界各國逐漸走回正常生活，僅剩少部分國家有嚴格管制，對於穿梭各國的航空機組員，更只剩大陸與台灣維持高壓管理，到國外只能待在房間不得出門。桃園市機師職業工會今表示，絕大多數國家對機組員已無高強度管制，且經調查機組員染疫大多在本土而非境外，呼籲交通部民航局及中央流行疫情指揮中心放寬規定，維護機組員身心健康。

機師工會今日發函給民航局，指機組員入住到外站旅館後，至今仍以一次性房卡之管制，使其無法於停留期間離開下榻旅館房門，處於無異於隔離檢疫之狀態，此一最嚴厲防疫政策，維持至今已將近2年時間，造成國航機組員於外站停留期間最短1晚，最常3至4日困於房間內完全無法步出房門。

機師工會調查，99％以上國際各主要國家的航空公司，針對機組員早已並無上述在外站最高程度限制機組員人身自由之防疫措施，事實上至今僅存中國大陸與台灣政府，仍維持此防檢疫制度。

工會近日針對會員確診的問卷調查，發現境內確診者占近4分之3，而境外確診者僅約9分之1，顯見目前確診之前艙機組員極高比例來自境內而非境外。

工會認為，國內疫情常態化與流感化發展，以及由國外入境之旅客各項邊境管制制度均已逐步放寬中，建請指揮中心以及民航局等主管機關，近期針對國航機組員外站停留隔夜之相關防檢疫措施與管制，速召集會議，討論進一步放寬之可能性與相對應之配套措施。