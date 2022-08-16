京城銀(2809)今（16）日召開法說會，展望2022年下半年，雖然總體經濟環境不確定性仍高，但京城銀看好科技業加碼投資南台灣契機，將加強布局存放款業務，放款成長率有信心達成優於產業水準，淨利差則目標維持與去年約略相當水準。

京城銀上半年合併淨收益17.14億元、年減達69.51％，稅後淨利8.14億元、年減達80.35％，每股盈餘0.76元。其中，利息淨收益30.27億元、年增9.83％，手續費淨收益11.64億元、年增達14.04％，惟其他淨虧損達24.77億元，較去年同期收益18.46億元轉虧。

京城銀指出，截至上半年底放款總額2225億元，較去年底成長6％、年增11％，帶動利息及手續費淨收益成長。不過，俄烏戰爭爆發提列俄債減損、金融市場波動加劇影響金融資產評價，兩大因素致使其他淨虧損擴大，成為拖累整體獲利表現元凶。

不過，京城銀維持一貫保守且透明的打呆與認列金融資產帳面價值減損策略，截至上半年底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8163％、全體放款覆蓋率1.5％，在總體環境動盪下仍維持優異資產水準。同時，淨利差（NIM）升至1.86％、存放利差升至2％，活存比升至58.5％。

展望下半年，在通膨、升息、地緣政治風險等因素影響下，全球經濟前景詭譎多變。但京城銀預期未來幾年科技產業持續投資南台灣腳步並未停歇，將聚焦供應鏈中的中小企業、增加南台灣投資、加強布局存放款業務，放款成長率有信心達成優於產業水準。

淨利差方面，京城銀董事長戴誠志指出，升息預期與趨勢雖使存放利差擴大，但幅度可能較先前預期略小，而殖利率曲線趨平亦將壓縮長短率利差，因此今年淨利差目標維持與去年約略相同水準，並將持續以長期思維伺機調整資產配置。

戴誠志表示，目前資本比率仍相當穩健，除了維持健全資本結構，亦致力提升資本運用效率以強化股東報酬。同時，下半年將致力提升獲利表現，目標使現金股利發放維持穩定或成長，以符合「一致性」和「穩定性」的長期股利政策。