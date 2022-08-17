精密零組件整合製造廠千附精密(6829)應邀參與櫃買市場業績發表會，代理發言人陳智濠預期，下半年毛利率可維持上半年33％水準，半導體庫存調整未影響公司業務，訂單需求不減反增，將持續擴產並購地建置新廠因應，看好半導體將成為營收貢獻最高應用。

2020年7月成立的千附精密為千附(8383)子公司，前身為千附旗下的精密科技事業部門。千附為提高競爭力及經營績效，同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件的整合製造服務。

千附精密第二季營收4.94億元，季減0.83％、年增2.75％，創歷史第3高。營業利益1.01億元，季增0.58％、年減3.99％，與毛利率32.13％、營益率20.44％齊創歷史次高。配合匯兌收益助攻，稅後淨利創1.02億元新高，季增7.08％、年增達20.97％，每股盈餘1.74元。

累計千附精密上半年營收9.92億元、年增達21.7％，營業利益2.01億元、年增達21.83％，毛利率33.11％、營益率20.29％優於去年同期31.31％、20.27％。配合業外收益躍增挹注，稅後淨利1.99億元、年增達48.07％，每股盈餘3.48元，均創同期新高。

觀察千附精密上半年各應用營收，光電及半導體6.98億元、年增達31.69％，占比自65％提升至70％。航太零組件含國防產品為2.72億元、年增0.81％，占比自33％降至28％。其他0.22億元、年增達43.33％，占比維持2％。

陳智濠說明，光電及半導體上半年占比提升，主要受惠半導體客戶需求增加。而航太零組件及國防業務占比下降，主因1項國防產品的鈦鑄件材料因上游來料出現中斷，影響今年產出所致，但訂單需求並未發生變化，部分產品會遞延到明年出貨。

展望後市，面對半導體產業步入庫存調整期，投資人關心千附精密業務是否受影響。陳智濠對此表示，隨著半導體設備廠增加在台製造與組裝能量，公司業務不僅沒有負面影響，客戶對公司產品需求反而增加，感受到半導體客戶需求相對急迫。

陳智濠表示，千附精密對此持續增加設備、提升產能，並導入自動化設備、增加人才。董事會10日通過購置土地案，將用於建置新廠，不含土地費用的首期資本支出約15億元，預計建廠完成後3～4年可望新增營收10億元，看好半導體將成為營收貢獻最高應用。

不過，面板價格修正，則將略為影響千附精密下半年相關業務。陳智濠指出，原先預期面板相關業務營收今年可望小幅成長，目前修正為與去年相當。公司將持續提升客戶市占率、擴增日系面板設備廠來減少衝擊，短期對營運負面影響不大。

而航太業需求疫後逐步復甦，千附精密預期今年及明年營收均可望有所成長，但預期仍需要幾年才能恢復疫情前正常水準。不過，透過機台優化、將閒置機台轉向半導體應用，目前航太毛利率已恢復過往水準，後續待需求恢復，營收及毛利率均可望提升。

國防業務方面，陳智濠表示，國際情勢緊繃有利國防產品長期需求，雖然目前訂單尚未發酵，但預期明、後年訂單將有顯著增加。同時，公司增加2家國防客戶，目前進行產品驗證中，預計明年起可望開始貢獻營收，有助長期國防產品營收提升。