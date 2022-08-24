不少人有宗教信仰，一名女網友表示，堂哥本來有段幸福的婚姻，自從堂嫂聽信自稱是媽祖的鄰居大嬸說，「我用天眼看到妳老公外遇」後，夫妻倆吵得不可開交，令她傻眼問「是不是可以告鄰居誹謗啊？」網友一面倒怒轟堂嫂，「建議直接離婚，成天疑神疑鬼，另一半精神耗弱會累死」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》指出，堂哥結婚2年來，家庭一直都很美滿，但因堂嫂很迷信，他們隔壁的鄰居大嬸常自稱是媽祖，大嬸有天對堂嫂說，「我用天眼看到妳老公外遇，再加上妳老公眉毛稀疏，一看就知道很無情」，那天起堂嫂夫妻倆就為此鬧得雞飛狗跳。

原PO表示，堂哥下班後就是回家，哪裡也沒有去，根本不可能外遇，堂哥反問妻子，「如果那個媽祖說我運毒呢？妳也信嗎？」怎料堂嫂竟說，「若是媽祖說的，我就信」。原PO傻眼說，鄰居這樣亂講話有法律責任嗎？堂哥是不是可以告她誹謗？希望懂法律的人能給予意見。

貼文上線，網友反而罵堂嫂，「鄰居大嬸也有錯啦！但堂嫂會相信，根本很有問題」、「是你堂哥的錯啊！那麼無腦的也娶回來當老婆」、「這種我建議直接離婚，像這樣迷信，成天疑神疑鬼，另一半精神耗弱會累死」、「這種的趁早離，迷信是會害死人的」、「老婆的智商有問題，建議趁早放生，這基因不適合繁衍後代」、「建議提告鄰居，然後再辦離婚」。

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