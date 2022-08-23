國人到柬埔寨遭詐騙事件頻傳，一名女網友表示，表妹日前被閨密騙到柬埔寨後，性侵、毒打樣樣來，好不容易付了50萬台幣贖金救回台灣，卻又被親戚冷言冷語說「活該被騙」，表妹崩潰到看精神科，她感慨地說，「希望大家重視柬埔寨事件，別再有下個受害者」。

原PO昨（22）日於論壇《zuvio校園》指出，表妹今年才19歲，本是個天真可愛的少女，沒有任何不良嗜好，某日表妹的閨密向她說，抽中柬埔寨雙人行的機票，可以帶她一起去玩，表妹就傻傻地相信，拖著行李跟著去了。

原PO表示，表妹的下場就和電視新聞報導的一樣，第一次也被人蛇集團給奪走，期間多次被轉賣，遭多名來路不明的男子侵犯，表妹曾想逃跑，但被抓回毒打一頓。表妹的父親為了救女兒，想盡辦法找當地的台商幫忙，花了快50萬台幣，才把表妹贖回台灣。

原PO說，表妹安全回到家後，又被親戚冷嘲熱諷說「被騙活該」，讓表妹身心俱疲，常坐在一旁發呆或突然大哭，家人帶她到醫院看精神科，她說不知道表妹何時才能再返回校園或到社會接觸人群，「希望大家重視這件事，真的不希望再有下一個受害者了」。

貼文曝光，網友紛紛留言，「救回來也廢了，可憐」、「真的要有防人之心不可無的觀念」、「的確不該檢討受害者，如果人人都能出一份力 出一份愛心，才能建構溫暖的社會」、「只能祝福了，希望妳表妹加油」、「經歷這種事情，一般人很難感同身受」。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113