不少人通勤時喜歡觀察車上其他乘客，一名女網友分享長腿OL搭捷運的照片，只見OL的腿上疑似有繩索綑綁痕跡，女網友笑說「我也很喜歡繩縛」，照片引發網友遐想，大呼「小姊姊懂玩」，也有人認出照片中背景其實是大陸的地鐵，OL是一名叫阿朱的外拍女模，拍攝過不少大尺度的照片。

原PO昨（23）日於臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，在捷運車廂中一名身穿黑色套裝的OL正在滑手機，一雙大長腿十分吸睛，但仔細看發現她的腿隱約有繩索綑綁痕跡，原PO笑稱，「美女妳好，我也很喜歡繩縛，可以請妳喝杯咖啡嗎？」

女OL腿上的痕跡引發網友遐想。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光，引發逾7千名網友討論，「這樣都看得出來，老司機無誤」、「小姊姊懂玩」、「看樣子被綁得很緊」、「腿上都是繩縛的印記」、「人家剛包完粽子」、「搞不好是剛上完高空瑜珈課」、「她上瑜珈課吧！大家腦補好多」、「格雷的五十道陰影」、「搞不好穿馬靴而已」。

留言中也有人說，照片中的背景其實是大陸的地鐵，OL是一名叫阿朱的外拍女模，在網路小有名氣，累計不少粉絲，在微博及推特上都有帳號，有不少大尺度的照片，其中一系列就是她被繩索綑綁照，當時阿朱發文還說「腿好痛喔」，推測腿上的繩縛痕跡應是拍攝時造成的。