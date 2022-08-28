【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】搭乘捷運，已經成為大台北地區民眾的日常生活。但很多人可能沒注意，在捷運出口，居然放了一隻長竿大網（見照片，記者攝），網口比人頭還要大！

咦，這裡是捷運板橋站出口，在地下兩層樓，放這麼大的網子要做什麼？捕捉飛進來的鳥嗎？還是淹水時撈魚？照理說在這裡應該不會有誤闖進來的飛鳥，也不太可能淹水，更不可能因為淹水而有魚吧？難道是旅客攜帶，但是因為違反規定而被禁止拿入車廂，所以暫時放在捷運出口嗎？

其實都不是，別想太多。捷運板橋站站務人員解釋指出，這是因為常常有捷運乘客的物品掉落軌道，但是捷運來來去去，平常時間連工作人員也應該避免從月台下到軌道撿拾物品，所以才準備了長竿大網，幫乘客「打撈」不小心掉到軌道的物品。

什麼物品經常掉到捷運軌道？捷運板橋站的站務人員說，最常見的是手機、錢包、雨傘、眼鏡，偶爾也會有蔬菜、水果、便當、外套等隨手拿著的物品。遺失物品的乘客擔心東西被壓壞，但是捷運工作人員擔心的是影響捷運行車的交通安全。