捷運岡山站預計在2024年通車，為了解周邊商圈的開發規畫，民進黨立委邱志偉日前邀集高雄市捷運工程局、台鐵等單位開會，了解岡山捷運站後續開發規畫，邱志偉說，在岡山捷運站通車及聯開大樓完工後，將帶動岡山另一波開發熱潮。

邱志偉表示，捷運南岡山站在商場開幕後，商機及人潮不斷，捷運站與商場結合吸引許多人潮，在捷運紅線往北延伸後，首站將到位岡山區鬧區的岡山站，預計後年中完工通車。捷運站前的聯開大樓開發也格外受到地方的關注，在岡山捷運站通車及聯開大樓完工後，將帶動岡山區另一波開發熱潮。

高市府捷運局指出，感謝邱志偉幫忙協調軍方在兼顧飛安前提下檢討航高對建築高度的限制，讓岡山市區的建築案件包括捷運聯開基地的建築高度提升到絕對高度94公尺，從15層樓提升至24層樓，潛在投資人與業者也詢問踴躍。絕對高度是指包含建築物頂部凸起部位的高度。

至於昔日的岡山果菜批發市場地點及岡山火車站前廣場，捷運局一併提出都市計畫個案變更，高市都委會已完成審議，並已送交內政部都委會審議中，希望今年底完成變更後，2023年就能開發。