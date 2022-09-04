台北市長柯文哲卸任在即卻無法替台北大巨蛋剪綵，他將問題歸咎為中央「卡蛋」，更喊話內政部次長花敬群不要逃，如今卻被爆出因大巨蛋工程出現裂縫的捷運板南線，至今都未修復完畢，即使中央通過審核也無法取得使照，多名議員炮轟柯忽視捷運安全，只為轉移焦點噴政治口水。

對此，台北市政府發言人陳智菡強調，捷運裂縫不涉及捷運安全，其與大巨蛋本體分屬兩個不同工程，只要使照核發前完成即可，卻有人將2件事混為一談，導向「遠雄還未完工中央早早審核通過也沒用」，忽視中央未依制度審查才導致大巨蛋卡關，她再轟審查不該看中央臉色或政黨顏色做決定，只有按制度進行才不會使國家亂了套。

根據台北市政府規畫，大巨蛋原先預計今年6月取得使照，10月展開試營運，卻因中央審查未過導致進步牛步。不過，早在2015年，台北市捷運局就坦言，大巨蛋進度確實影響到捷運管線、地層及軌道，多項監測數值超標，「若置之不理，恐有塌陷危機」，但隧道變形和水漬裂痕等修復工程，至今都尚未完成。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩證實，修復工程現由遠雄配合捷運營運時間於夜間施工，預計明年初完成，市府將督促施工進度，未完工前不會核發使照，他也強調裂縫小於0.2公分，不會危及捷運安全。至於為何工程延宕至今，他坦言裂縫修補不能隨便做，須透過專業技師討論出適切的設計和施工計畫，通過審查後才能動工。

陳智菡指出，內政部營建署卡住「防火避難性能變更申請」，導致大巨蛋從去年4月到現在，許多項目都無法繼續施工，並造成竣工、勘驗一連串延誤。光審查地下一樓作為避難層，就拖了整整392天才回函說「尊重」市政府的認定，煙控模擬試驗審查也因少數委員有意見就一再杯葛，導致1年2個月無法完成審查。她呼籲中央盡快按照制度審查，而修復工程也在進行中，會在使照核發前完成。