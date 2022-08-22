承諾當選藍線捷運4年內動工 蔡其昌：說到做到

立法院副院長蔡其昌，今天傍晚在沙鹿區鹿寮成衣商圈廣場舉行市政座談會。(陳世宗攝)

年底九合一大選進入倒數，民進黨提名參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，今天傍晚在沙鹿區鹿寮成衣商圈廣場舉行市政座談會。蔡其昌指出，海線是「風頭水尾」，只有海線的子弟當市長海線才能迎頭趕上；只要他當市長1條捷運藍線動工、4條新捷運一起核定，他一定「說到做到」！

蔡其昌指出，坊間民調有記者問他說蔡其昌海線會輸？他海線不僅不會輸、海線一定會贏，因海線鄉親等海線出一位市長已經很久，海線是「風頭水尾」，他在海線第一選區立委選五屆，總有些成果出來！第二選區希望有位好立委，從陳柏惟、林靜儀在地本土力量已經開始贏，替鄉親講話爭取建設。

蔡其昌說，海線很多重要建設需要一位市長來整體規畫才有未來，不能永遠「風頭水尾」，如果台中市長是海線子弟，換從海線來看市區，台中市是一體，他當市長讓市區持續發展，讓海線迎頭趕上，海線如無法迎頭趕上那縣市合併是假的，只有沙鹿鎮改成沙鹿區，清水鎮改成清水區，人民的生活沒有任何改變。

蔡其昌表示，他當市長捷運藍線4年就動工，要1條公平正義的藍線，人民要1條很乾淨、很正義、很方便的捷運，蔡其昌當市長要將現況改變。捷運橘線延伸到海線，從梧棲漁港開始經過清水延伸到清泉崗國際機場，接中科、西屯、逢甲到台中火車站。

蔡其昌說，他當市長不僅只有1條捷運藍線，海線有2條捷運。現場民眾反問蔡其昌「講到、要做到？」蔡其昌說，「我當然做的到，第一條捷運4年就核定，第二條捷運4年內就定案，通過可行性評估。」蔡其昌還要現場民眾鼓掌拍手支持。

蔡其昌指出，他當市長過去林佳龍任內推動的山手線，他向中央要預算，讓海線雙軌化、重要地段高架化，大甲經外埔到后里鐵路接起來就是環線，有便捷的大眾運輸系統、海線才有便捷的未來；支持蔡其昌讓1條藍線動工、4條新的捷線一起核定。

蔡其昌強調，若他當選市長，65歲以上長輩健保繼續補助有增無減，國中小營養午餐免費，減輕年輕人的負擔，大家才敢生小孩；8月1日起育兒津貼從3500元提升到5000元，中央全力推動班班有冷氣，選一位海線的子弟當市長，帶領海線進步向前行！

蔡其昌市政座談會，吸引沙鹿區大批鄉親的力挺，高喊「蔡其昌當選、蔡其昌當選！」(陳世宗攝)