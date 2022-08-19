捷運汐東線尚未核定，交通部表示新北市尚未完成綜合規畫報告修正，故無法核定，為此林佳龍競辦和新北市捷運工程局大打口水戰，民進黨新北市長參選人林佳龍今晚表示，新北市府趕快把該做的工作做好，中央一定會在第一時間核定。

林佳龍今晚參加新北市議員陳永福舉辦的「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會，被問到汐東線爭議時表示，公文已經寫得很清楚，8月5日交通部鐵道局有邀集雙北捷運局開會，決議就是按照新的經費分攤原則，新北捷運局必須要修改後再送交通部，很可惜到現在還沒送。

林佳龍向侯友宜喊話「你可能不了解最新進度，但請不要再砲口對向行政院」，他表示，蘇貞昌視察時沒有宣布，是因為修正後的報告還沒送到中央，侯友宜不能倒果為因。

林佳龍呼籲，新北趕快把工作做好，中央一定會在第一時間核定，他強調，自己過去擔任交通部長時，都會主動協助解決地方建設問題，沒功勞也有苦勞，希望不要「船過水無痕」，不要說好像都是地方爭取，是中央不核定。

林佳龍批，侯友宜做了12年的市長、副市長，加上國民黨在新北執政17年，汐止民生線過去連八字都沒一撇，一直卡關，只有他當交通部長時，把東部這段配合基隆捷運來做銜接，「至少解決的方案是我搭建，希望新北應該修正的報告也盡快補齊」。