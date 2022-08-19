民進黨新北市長參選人林佳龍近日頻頻要求新北市長侯友宜承諾勝選要做好做滿，然而自己卻不願意簽署落選不入閣同意書，對此侯友宜今(19)日表示，自己會好好做市政，還暗酸林佳龍「應積極去各處了解新北市未來的建設」。

侯友宜今(19)日前訪新北市三重區視察正義北路人行道改善工程，聯訪時有媒體提及，侯友宜17日獲國民黨正式提名為新北市長參選人後，淡水區公所隨即透過社群平台轉發侯友宜的文章，被質疑行政不中立，民進黨新北市參選人林佳龍更要求侯友宜應道歉；對此侯友宜今(19)日表示，民政局第一時間發現後，即要求淡水區公所刪除，這是不合時宜的。

另外，也有媒體指出，林佳龍要求侯友宜承諾勝選做好做滿，但自己卻不願意簽落選不入閣同意書；對此侯友宜表示，最重要我是市長，會好好做市政。

侯友宜還說，那要為新北市有心做事的人，「請積極到市內各地方去了解新北市未來的建設」，好好的做事，這才是應有的角色跟本分。