台中市長盧秀燕參加台中國際動漫博覽會開幕。（張亦惠攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天早上到向上市場拜訪攤商。（蔡其昌辦公室提供／張亦惠台中傳真）

2022台中國際動漫博覽會20日在台中舊火車站登場，台中市長盧秀燕前往參加開幕，外界關心原先將落腳台中的國漫館近來傳出可能轉往台南。盧秀燕表示，台中的場地是文化部選的，當初也有簽訂合作意向書，希望行政院要支持文化部的決定。

盧秀燕說，國漫館在台中是既定的事實，當時簽了MOU文化部跟台中市政府都有發新聞稿，而且帝國製糖廠跟台鐵倉庫群都是市府盤點、是文化部挑的，台鐵倉庫群是台鐵的，帝國製糖廠市府則是無條件配合，且已整修完成，文化部非常滿意這個場地。

盧秀燕指出，據說文化部籌備到一半時行政院有點意見，台中市政府當然是全力支持、配合文化部，希望不要再有變化，閣揆要支持閣員，行政院要支持文化部的決定。

民進黨籍台中市長參選人蔡其昌受訪時表示，台中市政府至今仍無法找到合適的場地，因為市政府不積極、行政怠惰，才導致近期中央再度提出國漫館移址的情況產生，日前也拜會蘇院長，請他再給台中市幾個月的時間，若市府還是無作為，我擔任市長後，會很積極的找到適當的地點，將國漫館留在台中。

蔡其昌呼籲盧秀燕，當市長要做事，不要整天忙著包裝行銷，像國漫館如此重大的建設，好不容易立委們爭取預算保留，卻因為中市府四年都消極不作為，最後又可能會移至其他縣市。