國民黨競選台中市長連任的盧秀燕，今天推出首波競選廣告看板，打出「守護台中我堅持」標語，訴求溫柔堅定的力量。(盧秀燕競選團隊提供)

九合一選舉逐漸升溫，台中市長盧秀燕17日獲國民黨提名競選連任後，緊接著18日與國民黨提名市議員參選人聯合造勢，營造大團結氣勢，今天更推出首波競選廣告看板，訴求溫柔堅定的力量，打出「守護台中我堅持」標語，也透過接連3天的競選起手式，宣告選舉正式開跑，選戰煙硝味越來越濃。

擺脫傳統嚴肅的政治人物框架，盧秀燕首波競選看板「守護台中，我堅持」，19日起將陸續懸掛在台中市29區的大街小巷。看板上，盧秀燕一身全白休閒帽T，右手握拳對抗的姿勢搭配嘴角溫暖的微笑，暗喻以柔克剛不畏戰，也展現「女力」崛起的精神。

競選團隊指出，會選用粉色調「守護台中」標語，是希望貼近民心、象徵盧秀燕溫柔堅定的性情，也一如她「媽媽市長」守護民眾的形象，吻合她在提名記者會上所說，「未來4年會繼續以母親角色守護台中」。

至於看板下方的「我堅持」3個大字，則象徵盧秀燕不為紛擾所撼動，堅持走對的路、堅持做好每件小事，方能成就大事，展現她「藍營一姐」的形象。

團隊指出，盧秀燕帶領的市府團隊與市議會組成台中隊，過去3年歷經許多危機考驗，像是一上任就接下2020台灣燈會、邊防疫邊辦出讓人稱讚的台灣燈會，疫情爆發初期協助中央安置返台的台商，另推動包括貫通大智路、力推台中國際會展中心及綠美圖開工並上梁等建設、逐年改善市府財政，並推動多項防疫措施守護市民，盧秀燕口中的「守護台中」背後是以實質的成績與政績支撐。

沒有華麗排場，不譁眾取寵，盧秀燕認為「你看到是平淡，媽媽期盼是平安」，盼用實事求是精神堅守台中，並細膩的以市民角度思考，提升城市光榮感，讓台中更好、更宜居，就如同標語說的「守護台中，我堅持」。