宜蘭囝仔、鞍馬王子李智凱近日返鄉回宜蘭，展開為期1周移地訓練，縣長林姿妙今(19日)在臉書發文，宜蘭囡仔李智凱「勁」厲害，林育信教練「勁」用心，這次李智凱和縣內體操選手相互交流、分享經驗，期盼選手們在未來的各項賽事都能勇奪佳績，能與李一樣在國際體育舞台上發光發熱。

對於縣內各項體育發展非常重視的林姿妙談到，為培育宜蘭縣優秀運動選手，持續爭取投注經費推展各項運動與興設運動場館，積極強化縣內運動設施，提供選手完善培訓環境，未來也將整合各單位資源，提升全縣軟、硬體設施，讓宜蘭的選手們都可以得到最好的照顧，提升宜蘭縣選手在國際與全國賽場上的競技水準。

這一次「鞍馬王子」返鄉移地訓練，林姿妙期盼，經過李智凱和縣內體操選手相互交流、分享經驗，期盼選手們在未來的各項賽事都能勇奪佳績，能與他一樣在國際體育舞台上發光發熱。

另外，宜蘭縣內推展體操運動已行之有年，林姿妙感謝各校及宜蘭縣體育會長期以來推展體操運動不遺餘力，在教練們積極努力、無怨無悔的付出下，讓宜蘭縣的體操運動向下扎根，奠定穩固的基礎，藉以培育出優秀的運動選手，在各層級體操賽事嶄露頭角，塑造宜蘭運動風氣，共同拚出宜蘭好教育！