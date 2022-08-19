國民黨台北市長參選人蔣萬安新書《台北‧萬安》於今(19日)正式上市，他在臉書分享其中一章節，談到自己在30歲那一年，曾因次貸危機被裁員，正因經歷過挫折，可以同理基層民眾的無助跟痛苦，所以要在自己的能力跟角色範圍內，拚盡全力守護他人，而書中他也談論創業過程、投入政治的初衷、競選立委等等過程。

蔣萬安分享，大家或許知道他是矽谷律師，但不知道他在美國第一次考律師執照其實落榜，甚至早在30歲那一年，曾因次貸危機被裁員；當時和太太在美國生活並不寬裕，沈重的房租、生活費，馬上讓他愁眉努臉；太太一聽完後當時半開玩笑說：「沒關係，我養你」，自己苦笑說：「以後就靠妳了」。後來花幾個月投上百封履歷，進到另一間律師事務所，結識了後來的創業夥伴，日後才合夥創立「萬澤外國法事務律師事務所」。

另外，在2017年勞基法修惡壓力下，蔣萬安跟勞權團體並肩作戰，用2小時不斷電發言來捍衛勞工權益，他說，自己被稱為「站神」，甚至是「戰神」；至於當時為什麼要為了勞工跟青年拚到底？他說，因為挫折過，可以同理基層民眾的無助跟痛苦，要在自己的能力跟角色範圍內，拚盡全力守護他人；人生，就是這樣涓滴匯成河。

在該本書，蔣萬安更分享了創業過程、投入政治的初衷、競選立委過程、關於姓「蔣」這件事、更多跟太太的愛情回憶，以及對台北的未來願景。