內政部今天公布「110年簡易生命表」，國人平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，相較前年增加1萬1295人，與2019年同為歷年次高；另外與聯合國公布2019年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.5歲及9.3歲，但相較前年平均減少0.46歲，男性減少0.44歲、女性減少0.50歲。

內政部指出，受人口老化影響，去年國人死亡人數為18萬4457人，較前年增加1萬1295人；其中65歲以上死亡人數13萬7254人、占全國74.41％，較前年增加1萬427人；另外，110年粗死亡率為7.86‰，較前年增加0.52個千分點。

內政部說明，去年標準化死亡率較上年上升3.8％ ，導致國人平均壽命較前年減少0.46歲，其中男性減少0.44歲、女性減少0.50歲。觀察近10年數據，過去亦曾出現單一年度平均餘命下降情形，如2014年及2016年，當年度標準化死亡率較上年增加時，會造成當年平均壽命下降，皆屬正常統計上發生的短期波動現象，惟長期而言，國人平均壽命呈現上升趨勢，由2011年79.15歲增至2021年80.86歲。

以直轄市來看，去年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市84.17歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命均以台北市最高。

其餘各縣市平均壽命部分，以新竹市81.90歲最高，台東縣76.64歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.22歲、2.82歲，但已較2011年縮小差距0.57歲、0.63歲。

內政部表示，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規畫、衛生保健等參考及學術研究之用。