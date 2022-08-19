半導體製造設備大廠應用材料（Applied Materials）上季營收創下歷史新高，且本季營收展望強勁，緩解了投資人對於該產業放緩的擔憂，儘管棘手的供應鏈之亂仍削弱了其獲利能力。

周四盤後應材股價上漲1.74%，報110.15美元，稍早前一度漲4%。

●2022財年第三季（截至2022年7月31日）財報

應材第三財季營收年增5%，為65.2億美元，優於市場預期的62.7億美元，並創下歷史新高。為了緩解供應緊缺問題，晶片製造商大舉訂購製造設備以擴大產能。

半導體系統營收年增6.3%，為47.34億美元。

應材表示，晶圓代工、邏輯晶片與其他半導體系統貢獻第三財季半導體系統營收約66%，較前一年同期（占63%）增長。其中，DRAM晶片營收占比從20%下滑至15%，NAND快閃記憶體晶片營收占比從17%擴大至19%。

經調整後每股盈餘年增2%，為1.94美元，優於市場預期的1.78美元。

由於中國疫情升高加劇供應鏈瓶頸，應材在零組件採購也遭逢阻力，導致該公司不得不擴大在物流方面的支出，受此影響，其第三財季毛利率從47.9%下滑至46%，獲利因而大減6%。

●本季展望

應材預估第四財季營收為66.5億美元加減4億美元，分析師預估為 65.7億美元。

應材預估本季每股盈餘介於1.82～2.18美元，分析師預估為1.94美元。

●法說會

應材執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，應材可以克服黯淡的經濟前景，他對產業前景仍然樂觀。此番說法讓投資人鬆了一口氣。最近晶片大廠英特爾和美光都對庫存升高和電子產品方面的支出持續下滑提出警告，令投資人擔心該產業長達數年的增長榮景即將告終。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，應材提出的前景緩解了投資人的不安情緒，但要注意電子產品等終端市場走弱帶來的風險。半導體設備的供應將趕上訂單，然後訂單就會下滑，因為資本支出必須與終端需求相符。

執行長迪克森表示，應材的產品仍然供不應求，積壓訂單也還在增加，我們預期在接下來幾季應材仍將面對供應緊缺的問題。

迪克森表示，2022年晶圓廠的設備支出估將達到約950億美元，應材2022財年晶圓廠設備部門營收估將成長約15%。另一方面，因總體經濟情勢不明，以及消費電子和個人電腦市場轉弱，記憶體晶片廠客戶已經延後擴產計畫，2023年的設備支出估將較今年減少。

應材財務長Brice Hill表示，本季半導體系統營收估年增14%，為49.3億美元。