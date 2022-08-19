威盛(2388)攜手泰豐田物料運搬，透過威盛Mobile360堆高機安全系統及其智慧人員偵測功能特點，共同守護廠內堆高機作業安全，進而防止事故和傷害的發生。

近兩年來因疫情之故，造成全球物流業務負荷量超載，並時有堆高機碰撞事故產生。和泰豐田物料運搬有感於堆高機事故為全球製造業和物流業等領域的傷害及死亡主要成因之一，為有效改善廠區操作環境及堆高機駕駛人身安全，引進威盛Mobile360堆高機安全系統，希冀憑藉其精確的智慧人員偵測技術，可在行人無意踏入車輛的警戒範圍時，向堆高機駕駛發出即時警報，進而防止在複雜的工作環境中發生碰撞。

和泰豐田物料運搬黃明仁總經理表示，2021年豐田自動織機(豐田集團)以28.44%全球市佔率，領先第二名2倍之多的成績，穩居堆高機產業龍頭地位。顧客對豐田產品的品質信賴是最重要的基礎，此外，持續堅持在確保顧客安全作業上的努力也是關鍵所在。此次與威盛電子的合作，正是實現安全，以人為本的作業環境的使命之下所體現的成果。

威盛智能產品事業部總經理吳億盼也提到，TOYOTA為全球排名之首的堆高機製造商，很榮幸此次能與和泰豐田物料運搬共同合作。威 Mobile360堆高機安全系統不僅促使企業採取積極主動的方法來改善整體工作場域的安全性，同時透過人員偵測技術，更可以降低員工受傷的風險，減少企業於保險費用、法律成本以及營運中斷所導致的損失。

威盛Mobile360堆高機安全系統2PD+ DSS配件組，可藉由偵測行人過於接近車身時，發出音訊警報以防止行人碰撞事故。該系統配置2個前後行人偵測攝影鏡頭與1個駕駛監控攝影鏡頭，可支援60~120度的偵測範圍，根據鏡頭安裝的高度，可偵測人員區域為4到5公尺。透過威盛Mobile360 WorkX智慧型手機應用程式，即可校正堆高機的偵測區域，並設定為單一(警告)或兩種(警告和危險)監測範圍。