德國電信(Deutsche Telekom)周四指出，獲益於美國子公司T-Mobile的樂觀業績，以及在歐洲業務的成長，該電信集團上季核心獲利優於預期；德國電信並第二度上調全年展望。
第二季調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)上升到99億歐元(約101.9億美元)，表現優於該公司自行編製的分析師預期98.4億歐元。
第二季營業收入年增5.9%，為282億歐元，一致於外界普遍的預估。
德國電信也上調了2022年調整後EBITDA，為370億歐元，高於此前預估的366億歐元。
該公司一直試圖削減高達1360億歐元的債務，目前正在出售電信塔業務，以便能騰出資金，投資於5G等電信基礎設施，並確保對美國公司T-Mobile的控制權。
德國電信在七月同意將旗下51%的塔台業務出售給加拿大Brookfield公司和美國私募公司DigitalBridge組成的財團。
該德國最大電信商在今年稍早也出資24億美元，從軟銀集團手中買下更多T-Mobile股票，持股比例來到48.4%。
目前德國電信在德國擁有5460萬名用戶，在歐洲其它地區則有4650萬名用戶。
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