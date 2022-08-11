彰銀(2801)股東常會通過配息0.5元、配股0.1元，今（11）日以17.5元參考價除權息交易。受惠台股強彈265.77點，彰銀股價開高勁揚2.57％至17.95元，填權息率達約64.29％，早盤維持逾2％漲幅，於填權息路上穩健前行。

彰銀公告2022年7月自結合併淨收益35.49億元，月增達17.32％、年增達32.01％，創2011年5月以來近11年2個月高點。稅前淨利13.29億元，月增達29.32％、年增達10.64％，創2019年1月以來近3年半高點，稅前每股盈餘0.13元。

累計彰銀前7月自結合併淨收益195.11億元、年增達17.72％，創近17年同期高點。稅前淨利74.99億元、年增達26.19％，稅後淨利65.51億元、年增達30.24％，雙創近3年同期高點，稅前每股盈餘0.71元、稅後每股盈餘0.62元。

彰銀受惠升息效益帶動淨利差（NIM）及存放利差提升，放款業務動能良好同步提升利息及手續費淨收益，使今年以來獲利成長動能明顯回升。展望後市，彰銀將把握升息契機，下半年業務續朝4大方向推展，確保獲利穩定成長，對今年營運維持樂觀看法。

彰銀指出，將把握升息契機，積極擴增中小企業放款，同時推動普惠金融及都更危老案件。其次，將適時布局債券投資部位，並引進策略聯盟來擴大法人戶交易量，增裕手續費收入。同時，持續推動永續金融，協助綠色及永續發展產業取得融資資金，加速推動友善金融。