電信三雄公布7月單月、累計財報成績單，中華電(2412)累計前7月每股賺2.82元，穩居雙冠王，台灣大(3045)、遠傳(4904)累計每股分別賺2.37元、1.67元。

中華電7月核心業務延續成長趨勢，加上衝刺資通訊新興業務，合併自結營收達171.8億元，較去年同期成長3.8%；電信業務與其他業務淨利同步成長，帶動營業淨利成長10.2%，EBITDA成長7%，稅後EPS為0.41元。累計前7月合併總營收為1,209.2億元，營業淨利為277億元，稅前淨利為282.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為218.8億元，稅後EPS為2.82元。

中華電7月營業收入達成率101.3%~101.9%，營業淨利達成率106.1%~107.9%，稅前淨利達成率107.9%～109.7%，每股盈餘達成率108.2%~110.4%，皆超越財測目標。中華電7月行動網路與固網寬頻業務持續走揚。行動服務營收因5G用戶數與整體090門號數持續增加而成長，帶動行動月租型ARPU連續16個月上揚，年增1.5%。

台灣大7月自結合併營收133.4億元，較去年同期成長6%，EBITDA為28.7億元，營業利益14.2億元，稅後淨利9.8億元，稅後EPS為0.34元。累計前7月合併營收944.7億元，較去年同期成長9%，EBITDA為201.2億元，營業利益99.1億元，稅後淨利為67.0億元，稅後EPS為2.37元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，7月5G與mo幣多、Disney+、好速成(又又)三大獨門方案申辦動能依舊穩定增加，多元服務有效提升客戶黏著度及降低月租用戶退租率，帶動智慧型手機月租ARPU連續十四個月年成長，行動服務營收也持續呈年增。在企業用戶方面，除了受惠於數據服務營收成長貢獻外，長期耕耘的雲端及物聯網服務營收亦有斬獲，二者合計年增將近9%。

遠傳7月合併總營收為67.97億元，年成長率達1.2%。合併EBITDA為25.41億元，年成長率高達10.0%，達成連續16個月正成長！稅後淨利為8.06億元，稅後EPS為0.25元，扣除去年活化資產的一次性非營業收入之獲利影響，年增率高達19%。累計前7月合併總營收為494.25億元、合併EBITDA為新台幣177.52億元，年成長率分別為5.0%及10.3%；稅後淨利為54.43億元、累計稅後EPS為1.67元，扣除去年活化資產的一次性獲利影響，年增率高達22.0%。

遠傳7月行動通訊業務表現亮眼，總用戶數穩健增加、月租型客戶流失率再創新低。5G滲透率持續助攻ARPU成長，挹注行動服務營收年成長率持續走高達3.0%。遠傳客戶每月平均貢獻度(ARPU)年成長率擴大至2.7%，創下自去年3月領先同業轉正以來，連續17個月正成長的好成績；月租型ARPU年成長率擴大至2.4%。