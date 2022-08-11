樺漢(6414)重要子公司Kontron AG周三召開董事會，決議通過與VINCI Energies S.A.簽定出售Kontron集團部分IT Service業務協議，預估Kontron AG處分利益1.92億歐元(新台幣約59.34億元)，樺漢將按27.6%比例認列貢獻EPS達15.45元，樺漢預計第四季完成交割，相關細節將於周四下午樺漢線上法說會再說清楚。

樺漢原訂周三晚間六時召開證交所重大訊息記者會，隨後因海外子公司交易尚未確認，而取消原訂記者會，但不到一小時再度通知於同日晚間九時說明Kontron AG董事會通過出售案，其主因是德國法規需當地先公告，隨後在樺漢重訊公告。

樺漢財務長暨發言人吳友梅表示，IoT毛利率表現較高，擬賣出毛利率40%以下的業務，再策略進軍新的投資標的，未來策略著墨軟體毛利率將都在40~50%區間，而為更進一步深耕IoT(Internet of Things)技術領域之發展，並基於策略性考量，Kontron AG將出售不包括奧地利、羅馬尼亞及匈牙利市場之IT Service業務。交易相對人為VINCI Energies S.A.為法國上市公司，其旗下包括Axians品牌，VINCE係從事全球資通訊技術之集團公司。

Kontron集團擬出售之部分IT Service業務於2021年營收為3.38億歐元，EBITDA為4100萬歐元。本次交易價格約為4億歐元，尚待交易雙方主管機關反壟斷(anti-trust)審查通過，再進一步辦理交割，因為反壟斷仍需兩個月，預估最快今年第四季或是明年第一季，交割後拿到錢，公司才會再啟動併購，最快今年第四季才會交割。

Kontron集團執行長Hannes Niederhauser表示本協議之簽署為Kontron深耕IoT市場的重要里程碑，即便擬出售之IT Service業務於2022年營收約為3.8億歐元，預計2023年獲利將顯著提升，藉由IoT利基市場的利潤優勢及該領域併購活動，2022年營運目標預計達11.2億歐元、EBITDA大於10%之目標並未改變。

Kontron集團預計於2022年8月31日之資本市場日(Capital Market Day)詳細說明新Kontron之策略與改變。

樺漢目前持有Kontron集團27.6%，考量Kontron集團規劃轉型至毛利率更高的IoT產業，未來獲利能力將有所提升，且出售資產取得之現金將有助於改善Kontron之財務結構，樺漢對子公司Kontron集團本出售案係樂觀其成並予支持。

有關Kontron AG，原係S&T AG於2022年6月更名為Kontron AG，係於德國交易所掛牌之上市公司，為一家成長型之IoT公司，目前員工超過6000人，於32個國家設有子公司。

樺漢也發重訊表示，子公司Kontron AG營運長、財務長異動，前任Kontron AG營運長Michael Jeske辭職，新任暫缺，而前任Kontron AG財務長Richard Neuwirth也辭職，由Clemens Billek新任，兩項人事異動於周三起生效。