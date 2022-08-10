德國的大陸集團(Continental)周二指出，隨著供應鏈和半導體供應的改善，預計今年下半汽車生產將加速；該汽車零件供應商也公布上一季嚴重虧損。

該公司在歷經兩年虧損後，於2021年首次實現獲利。而由於中國的防疫封城，和歐洲供應鏈問題，該公司在第二季再次出現虧損，淨虧損達2.51億歐元(約2.56億美元)。

大陸集團證實，今年息稅前獲利(EBIT)的利潤率預計為4.7%至5.7%之間，銷售額為383億至401億歐元間；這顯示下半年的表現將優於分析師的預期。

財務長Katja Duerrfeld說，目前的逆風很像龍捲風，預計不會很快減弱。「我們無法滿足於第二季不佳的業績，儘管它們是符合預期；但對今年下半年感到樂觀」。

大陸集團周二股價收跌6.5%，報65.0歐元。

該公司預計歐洲的天然氣供應將保持穩定。目前天然氣在德國工廠的能源消耗占比很高，大陸集團表示，將對天然氣的依賴降到20%，用石油、液態天然氣和電力來取代。

德國能源監管單位已要求德國企業、民眾、政府減少天然氣消耗，要求大企業提交緊急計畫，以便在冬季高峰期來臨之前，減少需求。

大陸集團對今年的展望還包括能源、物流和原物料方面會出現35億歐元的額外費用；並預計，在某些情況下，標準的海外運輸費用是前幾年的8倍之多。大陸也指出，會將不斷上升的成本轉嫁給消費者。

大陸集團已於7月20日發布初步的第二季財報。