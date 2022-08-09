德國Ifo經濟研究院周一引用一項調查數據，稱如果德國和歐盟把中國拒之於其經濟體之外，進行經貿脫鉤，德國所遭受到的將是英國脫歐的6倍損失。

Ifo說，如果德國對中國發動貿易戰，切斷經貿連繫，德國損失最慘的將是汽車業，損失8.47%的產值，其次為運輸設備製造商的損失5.14%，機械製造業的損失4.34%。

該研究是由VBW產業協會委託調查，該研究報告指出，(德國)企業應轉向其它國家，以減少對某些市場和威權體制的依賴。

該研究報告作者之一Florian Dorn說，德國和歐盟經濟政策的目標，應該是與志同道合(like-minded)的國家例如美國，一起建立策略性夥伴關係合自貿協定。

該分析報告模擬了5種情形，包括西方經濟體開始與中國脫鉤，並結合了歐盟與美國之間的貿易協定。

結果顯示，雖然(與美國)的這些協定可以減緩與中國的貿易戰衝擊，但不能完全抵銷這些影響。