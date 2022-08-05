歐洲股市周五早盤略顯低迷，市場主要關注周五稍晚即將公布的美就業資料。另外投資人也在評估英國央行(BoE)做出的近27年最大的升息。
周五泛歐Stoxx 600指數小跌0.08點或0.02%，為438.96點。市場目前持續擔心，由於聯準會激進的升息，是否會傷害美國經濟成長。
礦業股上漲0.6%；銅和大多數其它金屬價格都在美元走軟當中尋求支撐。
德國郵政漲5.8%；該物流公司宣布營收和獲利都有雙位數成長，並證實全年展望。
倫敦證交所上漲1.4%；該公司表示，以270億美元收購的數據公司Refinitiv，其整合之後的成本縮減目標不變，並將啟動7.50億英鎊的股票回購。
德國的安聯(Allianz)跌2.3%；該歐洲最大保險商上季獲利大減23%，表現劣於預期。
油氣股跌0.84%；由於市場擔憂供應短缺和需求放緩，原油價格徘徊在烏俄戰爭以來的低價。
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