合庫金(5880)為提升因應國際事務挑戰上的質與量，並發掘更多對海外事務與國際發展具有熱誠的多元化人才，於今年4月成立「國際事務特別工作小組(CoFAST；合庫Foreign Affairs Special Task-force)」。該工作小組本周隨同合庫金暨合庫銀行董事長雷仲達，招待中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration，簡稱CABEI）參訪團，展現合庫處理國際事務的專業度，並大幅提升合庫在國際上的能見度。

中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration，簡稱CABEI）總裁丹堤摩西(Dante Mossi)率團自7月31日至8月5日間來臺進行參訪。合庫金董事長雷仲達日前於故宮晶華作東設宴，席間雙方互動熱絡，並由合庫「國際事務特別工作小組」專責處理相關事宜。

CABEI創立於1960年，總部位於宏都拉斯首都德古西加巴，成立目的在提供融資及技術協助以促進中美洲地區經濟及社會發展，協助中美洲國家推動基礎建設、提供微中小型企業融資、數位轉型、因應氣候變遷及農業永續發展等相關政策，並於2021年7月在台北成立亞洲第一個分支機構，是政府間國際組織來臺設立分支機構首例。

雷仲達外語流利曾任我國派駐中美洲銀行（CABEI）董事，為美國康乃爾大學經濟學博士，目前亦擔任我國中央銀行常務理事及亞洲銀行家協會理事等重要職位，海內外財金資歷廣泛，金融素養豐厚。此外，雷仲達對於國際事務一向重視與積極參與，接任合庫董事長後即致力並鼓勵同仁共同參與國際事宜，並於2020年獲得哈佛商業評論「台灣CEO 100強」殊榮。