英國的戶戶送(Deliveroo)表示，由於未達到當地足夠市占率，公司決定退出荷蘭業務。該食品外送平台稍早並指出，公司上半年在艱困市場環境下，稅前虧損擴大。

該送餐公司因第二季業績放緩，已在上個月下調了全年營收指引；戶戶送在周三進一步指出，公司上半年稅前虧損為1.47億英鎊(約1.77億美元)，高於去年同期的9500萬英鎊虧損，按年擴大54%。

戶戶送在歐洲與Just Eat Takeaway和Uber Eats競爭，該公司最新指出，荷蘭市場占公司營業額約1%，需要「不成比例」的投資才能改善市占率。

該公司目前已經將麥當勞納入為英國市場的合作夥伴，而英國也為戶戶送的最大市場。該公司周三將集團全年的總交易金額(GTV)成長率下調為4%至12%，低於此前的財測目標的15%至25%之間。

而第二季的GTV年增率為2%，增速遠低於第一季的12%，顯示消費逆風的不利因素加劇。

執行長許子祥表示，儘管消費退縮，需求成長放緩，但是2022年至今公司在執行獲利的計畫上，進展良好；公司有信心並相信，能夠在財務上適應整體經濟環境的進一步變化。