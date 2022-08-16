隨著市場已逐漸反映聯準會（Fed）的升息路徑，近一周資金續流入債券資產，未來若通膨能進一步降溫，殖利率波動跟著回穩，將為利差型債市創造投資甜蜜點，投資級債受惠景氣衰退或趨緩環境，非投資級債良好企業體質與高殖利率水準，均具投資吸引力。

統計過去一周整體固定收益型ETF淨流入規模136.68億美元，其中美國淨流入89.43億美元，新興市場債獲12.94億美元淨流入，全球與歐洲分別獲9.16億美元與8.85億美元淨流入。以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF獲淨流入90.94億美元，非投資級固定收益ETF獲淨流入10.77億美元。就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至8月10日美國貨幣基金規模為4.57兆美元，較前一周減少0.18％。

美盛美國非投資等級債券基金經理人肯尼思．里奇認為，隨供應鏈瓶頸趨緩、實質可支配所得下滑，使消費放緩、房價漲勢趨緩，將有利緩解通膨持續上行的壓力，預期多數國家通膨將在下半年趨緩。

富蘭克林證券投顧指出，通膨若能穩步降溫、各國央行貨幣緊縮程度，可能不需如市場預期大，利率波動回穩，將迎來債市投資的甜蜜點，建議可採複合型債券為配置核心，多元布局投資級與非投資級債，投資級債受惠景氣衰退或趨緩環境，非投資級債良好的企業體質與高殖利率水準，均極具投資吸引力。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟前二季皆呈現萎縮，利率攀升衝擊許多經濟活動，利率攀升影響房屋負擔能力、燃料價格走高推升機票價格上漲，明顯反映利率揚升衝擊，預期仍將持續。但不需秒執著於經濟衰退的定義，或是否已經陷入衰退，更應聚焦總體環境下，對各類資產的影響、潛在報酬展及如何調整因應，聚焦高品質、營運模式具備防禦性，及獲利強、現金流佳與穩定的企業。