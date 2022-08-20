台中市政府20日指出，根據中央環保署監測站最新數據，台中市PM2.5平均值不只符合台灣及日本國家標準15微克以下，更接近美國國家標準12微克，再創新紀錄。民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天受訪表示，台中市對空汙改善不夠積極，盧市長不要再用文字遊戲欺騙市民；台中市環保局強調，今年上半年台中PM2.5濃度14.1微克，是首次達到國標準。

蔡其昌今天跟立委黃國書、台中市議員黃守達、江肇國以及多位里參選人到向上市場拜訪攤商及市民。針對空汙問題，蔡其昌拿出2022年上半年與2017到2021年環保署測站PM2.5平均值數據排名指出，林佳龍市長執政時期空氣品質是全台排名第11名，盧秀燕市長近期號稱改善空汙，玩弄文字遊戲，結果4年來空氣品質排名退步至12、13名，呼籲盧市府不要用虛假的文字遊戲，來欺騙台中市民，空汙改善一定要拿出方法，不是單純喊口號。

環保局表示，盧市長上任前，台中市PM2.5年均值約21.3微克，根據中央環保署監測站最新數據，截至今年8月18日，台中市PM2.5平均值為12.8微克，不只符合台灣及日本國家標準15微克以下，更接近美國國家標準12微克。

蔡其昌指出，自己在中央爭取中火燃煤機組汰換成燃氣機組，盧市長還阻止發照，延宕了一年多的時間，我想這些都是市民歷歷在目的事情，全國都在改善空汙，台中市反而還退步，對空汙改善不夠積極，盧市長不要再用文字遊戲欺騙市民。

針對中火燃煤機組，台中市環保局指出，市府一貫立場是支持汰舊換新，樂見台電推動天然氣機組的興建，替代燃煤機組，目前台電承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪。