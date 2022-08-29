民進黨新北市長參選人林佳龍今(29)日晚間前往新北市三重區，出席由新北市議員李余典主辦的三重「新北大翻新，議員逗陣拚」座談會，現場眾多支持者揮舞旗幟熱烈歡迎他到場，他除了再次重申交通建設、社會福利政策之外，也強調五泰輕軌應升級成中運量捷運，以新北市為主體建成一條中運量捷運，「不能老是環繞台北市」。

林佳龍表示，新北市要有做「台灣第一大國際化都市」的志氣、地位、格局，應該和台北形成「雙引擎」，新北和台北、基隆、桃園、宜蘭接壤，就像「軸承」一樣，是將各區串連在一起的樞紐，因此新北可以捲動首都圈 1000 萬人口的發展。

針對交通建設，林佳龍除了再次強調，老舊校舍整建、地下停車場、捷運，以及很多高速公路、快速道路的匝道、交流道的興建，包括五股、林口、北土城、汐止等交流道的改善工程，都是中央補助外，他也再提及五泰輕軌應升級成中運量捷運，連接三重、蘆洲、五股、泰山，到新莊、板橋，以新北市為主體建成一條西北捷運，「不能老是環繞台北市」。

他強調，每條捷運路線都從台北市出來，為什麼新北不能擁有屬於自己的捷運路線，包括新泰塭仔圳跟五股垃圾山這些眾多新開發的地方，為什麼沒有一條比較大條的捷運，「要超前部署，格局要大」。

林佳龍說，蘆洲的鴨母港溝表面好像在治水，但應該是全流域、上中下游，看到的地上以及看不到的地下都要整治，要做到不淹水、有乾淨的水、能蓄水不缺水以及讓民眾可以親近水，林佳龍提到自己有在台中整治綠川的經驗，知道該如何治理，「不能只做半套」。

另外針對社會福利的政策，林佳龍表示，新北市面積範圍最大、人口最多，要如何將人才留住、吸引到新北市，他也提出多項社福政見，包括和中央合作新設2萬戶社會住宅，其中 3000戶要蓋在捷運沿線、補助 65 歲以上長輩免費裝假牙、成立青年成家基金，年輕人結婚每對補助10萬元、敬老愛心卡增加點數並擴大使用範圍、增設300班2-3歲幼幼專班、配合長照 2.0廣設24小時住宿型長照中心等。