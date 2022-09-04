新北市嘉義同鄉會今晚將在板橋舉辦中秋聯歡晚會，身為嘉義人的新北市長侯友宜，今日因防颱與災後復原工作不克出席，被問到對手民進黨林佳龍今晚將出席是否擔心被拔樁，侯友宜表示，他身為新北市長，一切以市政防颱為最大優先，這幾十年來他從小到大都跟嘉義鄉親都在北部打拚，感情深厚永遠不變，他也向鄉親抱歉。

嘉義同鄉會今晚將在板橋舉行中秋聯歡晚會，新北市長侯友宜受邀參加，但因為軒嵐諾颱風來襲，新北部分地區傳出災情，侯最後決定不出席活動；對手民進黨林佳龍則會在晚上出席活動，由於先前傳出新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛挺侯事件，外界認為林的拔樁意味濃厚。

侯友宜今上午視察三鶯大橋改建工程防汛整備工作時表示，軒嵐諾颱風來襲，他一切以市政、防颱為最大優先，民眾安全是他最大考量，尤其颱風下午離開，但海上颱風警報持續發布，新北市昨日至今天災損約有92件，每件都要檢討，並快速在災後復原，好讓明天市民上班、上學能安全、安心無虞。

侯友宜也向嘉義鄉親抱歉表示，目前一切以防颱、市民安全為最大優先，這次沒有辦法參加晚會，但他強調，他跟嘉義鄉親幾十年來都在新北、北部打拼，彼此感情深厚永遠不變，更重要會持續讓新北發展更好。