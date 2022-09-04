中和2歲男童恩恩案引發社會關注，恩恩爸於8月16日向新北市政府、消防局、衛生局3個機關遞出國賠申請，各求償「新台幣1元」。新北市消防局審議後認為要件不符，不同意賠償。今（4）日晚民進黨新北市長參選林佳龍被問到對此看法，林佳龍說，支持恩恩爸繼續查個水落石出，討回公道。

林佳龍說，為恩恩和他的家人感到心疼，同時覺得遺憾，他們希望藉由國賠的程序，釐清恩恩案的整個內容，政府也應該有個交代，這樣行政程序並沒有充分考量恩恩爸的心情，支持他們繼續查個水落石出，還給他們公道。