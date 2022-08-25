雙北公車運價調漲已成定局，台北捷運公司看準時機，25日發表聲明稱「深有同感」，直言捷運票價26年未漲，即使發展商業極大化咬牙苦撐，仍難以負荷通膨壓力和高額租金，遭藍綠議員批評「吃飽沒事幹」，不去檢討列車故障頻繁，致力顧好本業，卻頂著富家子弟的身份出來哭窮，簡直無病呻吟。

「26年票價不調漲還要撐幾年？」北捷指出，不只公車業有財務壓力，捷運除成本高昂、獲利不易外，還有重置、自償經費要負擔，若不正視票價調漲，無論如何發展商業極大化，仍趕不上疫情後客運收入減少、高額租金及成本上揚等不利因素。

北捷還搬出現行核定的「大眾捷運系統運價率計算公式」，稱2022年基本運價率為每人每公里3.49元，後考量電價調漲和疫情才增為每人每公里3.55元，但因配合市府綠運輸政策，實際僅2.92元，以2021年為例，北捷已自行吸收差額約14億。

其實早在6月底經濟部拍板電價調漲方案時，北捷就曾大動作開炮，怒轟中央貿然調整將造成軌道公用事業大戶負擔，還數度稱恐有調漲票價可能，但適逢選舉年，台北市長柯文哲僅低調表示「任內沒有調漲票價規畫」；至於捷運票價要漲多少才夠，北捷至今不願答覆，僅改口稱希望市府降低租金。

國民黨議員李明賢痛批，北捷吃飽沒事幹，只會羨慕別人不去檢討自己，根本沒搞清楚狀況，為何不想想光今年捷運就發生多少次異常，連一根吸管都能造成列車故障，與其本末倒置地高喊漲票價，不如檢討營運維修問題，加強業外收入開發。

民進黨議員簡舒培質疑，董事長李文宗、總經理黃清信不務正業，忙著在捷運站設桌球場玩乒乓球，要求員工賣咖啡、種水果，又愛說本業虧損，顯然管理不當，那這2人不如辭職算了，其實只要市府將北捷租金降低，本業就不會虧損。

她直言，公車業者虧損是真的嚴重，連找銀行融資都碰壁，身為「富家子弟」的北捷還敢出來哭窮，到底在亂什麼，若副業不要砸那麼多錢，虧損會那麼多嗎？