基本工資審議委員會明日開會，勞動部昨日語7大工商團體晚宴，據知工商團體將各自會員調查結果與勞動部溝通之外，也籲請政府要考慮明年經濟趨緩等議題。

基本工資審議委員會舉行在即，工商團體昨日一致共識是，明日的審議委員會審議的基本工資調整，2023年適用，不過去年雖然遇到疫情，但相對科技業、航運業等獲利表現較好；不過，隨著通貨膨脹、國際升息趨勢等，企業普遍認為，明年的景氣趨緩相當明確，所以籲請政府在調整基本工資，要考量明年經濟情況，不要讓產業經營雪上加霜。

而昨天各工商團體也將針對會員調查結果向勞動部說明，例如工總是2成的會員不贊成調漲，76％的會員可以接受3％以下；而商總則是6成的會員不贊成調漲、2成的會員可以接受3％以下，而中小企業總會則是希望不要齊頭式調漲。

一位不具名資方代表示，調整基本工資大部分的勞工都不會受惠，但是當企業將成本轉嫁到產品價格上時，反而是所有消費者替基本工資買單。

據知昨日晚宴大約晚間８點多結束，晚宴時間大約兩個半小時左右。