受惠於暑假及國旅雙加持，Global Mall屏東市7～8月人潮及買氣較去年成長近五成，為延續消費熱度，同步也為下半年周年慶提前暖身，即日起至10月2日祭出「秋季新生活」號召會員回娘家活動。

這項活動，除了強打會員專屬禮遇之外，更以放大點數經濟、便利行動支付及百萬旅遊大獎三大主軸，祭「點數放大送」扣1點兌換100元購物金、線上環球Online即日起至9月30日則推APP扣10點換1,000元線上購物折價券，消費滿額即可依不同面額折抵；「行動支付超值回饋」近期為連鎖百貨首家合作「全支付」，不限金額消費8％回饋，綁定後享同步累積會員點數，並加碼回饋力道，推出「深度旅遊百萬大放送」總價值超過5百萬元的旅遊大禮，讓玩家從北到南玩透透。

此項旅遊大禮，包括價值2萬元以上的日暉國際渡假村Villa住宿券、環島旅行住宿券（獨得雲朗觀光聯合住宿券四張），或是義大遊樂世界全年護照等。

此外，Global Mall屏東市近期更啟動改裝，繼「勝博殿」屏東首店於8月底登場，9～10月再推美食餐飲、服飾配件、生活雜貨及健身房等共六家新櫃登場，其中更有三家品牌為屏東市首店，將以全新風貌呈現給消費者。