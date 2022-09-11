距離選舉僅剩2個多月，國民黨爭取連任的現任台中市長盧秀燕，11日拜訪原台中縣紅、黑派大老，邀前縣長廖了以、陳庚金及前台中市長胡志強擔任競選榮譽主任委員；盧晚間也出席台中市雲林同鄉會中秋活動，她與民進黨參選人蔡其昌同樣獲邀，但兩人未同框。

盧秀燕今天早上在立委江啟臣、楊瓊瓔與前立委顏寬恒的陪同下，分別拜訪紅派大老廖了以、黑派大老陳庚金，除尋求派系支持，也邀請廖、陳及胡志強擔任競選榮譽主委，力求藍營大團結。

晚間她出席台中市雲林同鄉會的秋節活動，特別感謝理事長李茂盛帶領的團隊持續為鄉親服務，盧秀燕說，雲林同鄉會在台中扎根40個年頭，是台中最大的同鄉會之一，她感謝鄉親長期為社會奉獻，與市府攜手同心，共同照顧市民。

盧秀燕還說，她這3年來推動台中成為銀髮宜居城市，除在2019年恢復老人健保補助，3年多來在全市開設450個社區照顧關懷據點、長青學苑有1000多班。

台中市雲林同鄉會理事長李茂盛是民進黨醫界大老，現任總統府資政的他更是台中市挺英大將，盧秀燕參加該場活動，深入綠營搶票的意味濃厚；蔡其昌也同樣獲邀此活動，但盧、蔡安排的時間相差45分鐘，2人未同框。